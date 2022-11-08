許多人吃牛排都會特地選購原肉牛排。一位網友近日就抱怨，他在中壢某家平價牛排點了原肉的菲力牛排，出餐後卻像是焢肉一樣，和菜單上的照片根本不一樣，雖然店家強調圖片僅供參考，但他仍不爽砲轟，「390元連圖片上的三色豆都沒有」。不過許多網友發現他竟然願意吃平價牛排的三色豆，紛紛驚呼「太狠了」。

原PO投稿臉書粉專「靠北餐廳2.0」，表示他在中壢某平價牛排館點了一客菲力牛排，不過餐點品質跟他想像天差地遠，標榜原肉卻像是焢肉，店家還辯稱圖片僅供參考，「390元連圖片上的三色豆都沒有」，老闆還一直跳針的說重質不重量，讓他相當氣憤。

仔細觀察照片，店家提供的餐點如同一般平價牛排，牛肉、荷包蛋、鐵板麵全都放上鐵板，鐵板麵還和著橘色的蘑菇醬增加味道，可以說是台灣人相當熟悉的搭配。

對此，許多人紛紛回應，「這個男人太狠了，竟然要吃三色豆」、「我只看到重點是，你竟然想要三色豆？太厲害了，強者」、「吃三色豆的都是狠人」、「我比較好奇為何要有三色豆，大壯都沒這麼狠」；另外也有老饕指出，「已經過熟了，還順紋切是怎樣？事主是點牛排口味的輪胎嗎？」、「是菲力沒錯，但是切法不對，吃起來口感就會差很多」。