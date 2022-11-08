李婉鈺表示，雙北已有超過8萬名美食外送員，為此她提出6項政見，盼各界能更重視外送員心聲。（李婉鈺提供／李奇叡新北傳真）

為讓社會大眾更重視外送員權益，新北市議員候選人李婉鈺競選總部特別規畫全台第一個「外送員休息區」，今日成立大會上聚集眾多外送員，場面熱鬧，李婉鈺表示，雙北已有超過8萬名美食外送員，為此她提出6項政見，盼各界能更重視外送員心聲，引來現場外送員一陣歡呼。

李婉鈺表示，她體會外送員下雨或天氣炎熱沒有地方休息，且在外借廁所不便，所以特別在競選總部設立友善外送員休息區，還備有咖啡、茶、小點。現場外送員反應，每天日曬雨淋求頓溫飽，但進到一些醫院、大樓會被攔，會被嫌棄不乾淨，覺得自己的行業備受歧視，但來到競總的外送員休息區，看到茶壺上大大的寫著「奉茶」，覺得很溫暖、受到重視，心聲也有人願意傾聽，希望這樣的休息區可以在台灣遍地開花，讓他們工作中有地方可以等單或休息。

李婉鈺說，雖然新北市已有「新北市外送平台業者管理自治條例」，但外送員都對疫情期間生意倍增，但平台不斷縮減其薪資感到不公平，未來進議會她將透過自治條例，爭取外送員該有的保障。

李婉鈺指出，經統計雙北有超過8萬美食外送員，但他們所面臨的問題與難處，卻很少人重視，了解他們反應的問題後，李婉鈺提出6項政見，分別為公部門應設立外送取餐區、平台需落實執行11月1日上路的第三人保險、外送員的臨停時間由5分鐘延長至15分鐘彈性、住宅社區及商辦大樓增設外送停車區、透過自治條例讓外送平台不得任意減少外送員薪資、所有二輪騎士取消左轉待轉。

李婉鈺也誓言，未來進議會，一定會盡力爭取外送員的權益，大家在休息區喊出「我是外送員，請友善對待我們」，希望社會各界能善待因應時代趨勢而被需要的外送員。