衛福部食品藥物管理署3日公布高端補件審查（EUA）過關，確認高端疫苗具有保護效益，外界要求公布會議專家名單。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉就爆出，「現在這些政府官員，就把我們國人的施打資料，直接給高端用了，這不是圖利嗎？這些公務員已經犯了貪瀆跟圖利罪，要移送法辦」，引發討論。

食藥署於3日召開高端疫苗保護效益評估專家會議，就高端疫苗整體保護效益報告、國內某醫學中心資料庫分析報告、以及全國性預防接種資訊管理系統與傳染病通報系統資料庫之大數據資料，顯示接種高端疫苗對於預防中重症、死亡具有保護效益，因此專家會議一致決議認同高端新冠肺炎疫苗符合疫苗保護效益。與會專家出席15人，主席不參與投票，14人同意，0人不同意。

而中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥5日時表示，4日公布的高端保護力報告是疾管署所做，高端曾經向疾管署要資料，但疾管署認為不適合，並未釋出。且指揮中心也有說明，該資料是基於公共衛生的緣故而分析，同仁也有遵守法令規定。在3日的專家會議中，食藥署也有邀請疾管署前往報告，該報告在10月底就完成，這也是高端審查的依據之一。

對此，吳子嘉7日在網路節目《關鍵時刻》中指出，現在高端完全變成「霸王硬上弓」過關，這是在幫誰呢？「陳時中只是一個標的物，後面還有更大的」，吳子嘉認為，「是誰在護航？陳時中有力量嗎？這是政府最高層在幹的事情」，更爆出背後目的，「因為陳時中如果這次落選，然後九合一選舉如果出現很大幅度的變動，不利的情況之下的話，是不是影響到2024，所以這是2024的前哨戰，是政權保衛戰」。

吳子嘉說，衛福部現在變成了陳時中競選總部的助選員，當時高端EUA通過的情況是「附條件」通過，只有3個人是無異議投票，其他十幾個是有意見的，這十幾個人去哪了？「怎麼會換了一批人，跟這個事情沒關係的人，之後就通過了，哪有這回事，不要臉到極點」，吳子嘉也提及，這一次是用CDC幫高端做報告，這個報告裡面和其他疫苗做了一個比較，「這是我們國民健康的特殊資料」。

吳子嘉回憶，「當時以色列跟BNT跟輝瑞，在訂合約的時候有一個特別條件，那時候輝瑞優先給以色列，訂了一個非常特殊價格的條件，以色列答應所有的施打報告都會給輝瑞做研究，爭取到非常特殊的條件，這是多麼寶貴的資料，這是以色列跟輝瑞簽保密合約」，吳子嘉更猛轟，「現在這些政府官員，就把我們國人的施打資料，直接給高端用了，這不是圖利嗎？這些公務員已經犯了貪瀆跟圖利罪，要移送法辦」。