高雄市大寮區88橋下今日凌晨爆發槍擊案，2輛車遭一輛不明槍手連轟15槍，造成BMW侯姓駕駛頭頸部中彈，另車翁姓駕駛腿部中彈。警方稍早在台東將5名涉案嫌犯逮捕歸案，而重傷的侯姓駕駛也已完成手術，目前生命跡象穩定。

白車駕駛座車門布滿彈孔。（洪靖宜攝）

林園分局於昨日凌晨3時58分許接獲通報，在大寮區台88下有槍擊案，經調查，當時2輛車停在橋下停等紅燈，起步沒多久後，行進間遭後方疾駛而來的一輛不明車輛開槍，嫌犯先朝其中一輛白色BMW開了4槍，27歲的侯姓駕駛頭頸部中彈，受傷後自撞電線桿，車上劉姓男乘客及吳姓女乘客嚇得趕緊逃下車，受輕挫傷；另一輛白色的轎車也遭開11槍，則往前開了約300公尺後停在路旁，車上25歲的翁姓駕駛右大腿中彈，自行就醫，由醫院通報槍傷。

據了解，駕駛BMW的侯姓駕駛因頭頸部中彈，清晨5點多被送進急診室，起初因侯男意識不清、腦部嚴重腫脹，醫師評估後立即安排減壓手術，手術約進行14個小時後，醫療團隊於晚間7時許已將子彈取出，目前侯男生命跡象穩定。

2輛遭槍擊的車被拖回派出所鑑識，車輛布滿彈孔，甚至有好幾處彈孔集中在駕駛座的車門，BMW的駕駛座還留有血跡，車頭也嚴重毀損。案發現場附近工廠鐵門上也有多處彈孔。目前2輛車都宣稱彼此不認識、目的地不同，也都不認識嫌犯。警方稍早在台東逮到5名涉案嫌犯，準備將人帶回高雄，要來釐清整起案情。