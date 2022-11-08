宜蘭蘇澳暴雨溪水暴漲，當地里長現場狀況拍下，並稱這場暴雨「又大又急」像拿水桶倒的。

宜蘭縣連日來雨下不停，蘇澳鎮永春里今(8)日下起暴雨，導致猴猴坑溪溪水暴漲，路面完全被褐色積水覆蓋水深及腰，已看不出路面跡象，暴漲的溪水甚至流到住家客廳，里長張盛國趕緊通知消防局撤離2名長者，載送2人到南方澳，另外，張國聖自行測得時雨量120毫米，這段期間里內多處淹水，張盛國也形容這場暴雨「又大又急」像拿水桶倒的。

根據氣象局統計，全台累積雨量最多的地方在蘇澳永樂國小有237毫米，排名全國第一，第二名與第三名分別在蘇澳與東澳嶺，分別為176.5毫米與174.5毫米，然而，這場暴雨也造成永春里當地傳出不少災情。

從里長張國聖臉書分享的影片可見，猴猴坑溪溪水暴漲已分不清楚路面與溪水，兩側都是褐色溪水滾滾而下，有住家外的藍色桶子，也被溪水沖倒躺在地上，再從另外一個畫面可見，帶著泥沙的溪水流進住家，住家內的沙發已和神壇底下都是褐色泥水，左右鄰居住處也看不出道路在何處；另外，猴猴坑溪因為溪水暴漲，殘枝散葉卡在涵洞無法順利通過。

影片一出，網友也紛紛留言表示「里長！快點下來台南躲雨」、「哇！怎麼感覺很嚴重」、「要注意安全喔」、「張里長要固定好你的貨櫃，小心被水沖走了」、「外出勘察，注意安全」、「黃土泥水需謹慎注意附近山區有無土石崩落現象」。

宜蘭蘇澳暴雨溪水暴漲，當地里長現場狀況拍下，並稱這場暴雨「又大又急」像拿水桶倒的。（永春里里長張盛國提供）