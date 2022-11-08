民進黨新北市長候選人林佳龍夫人廖婉如今晚在議員羅文崇、議員候選人許昭興陪同下，到永和區樂華夜市掃街，民進黨青年部主任蔡沐霖和「國務青」也抵達現場，為18歲公民權發聲，沿途受到不少夜市攤商和民眾歡迎，廖婉如表示，18歲公民權是世界趨勢，大家原先對此並無太大關注，不過因為公投總算開始受矚，希望能夠共同響應18歲公民權的修憲複決投票，逐步加入世界新的潮流。

廖婉如今晚到永和樂華夜市代夫掃街，有攤商熱情送上粽子、菜頭，希望讓林佳龍有好彩頭，也能「高中」新北市長，有媒體詢問，林佳龍因為自主健康管理，無法親自催票，會不會影響選戰衝刺，廖婉如說，林佳龍持續在網路上發聲與選民互動，她會盡量代跑，而相信很多市民朋友也開始思考，應該是要選擇當選後半年開始請假參選總統的侯市長，還是能夠做好做滿4年的林佳龍，「相信這個議題也會慢慢發酵」。

蔡沐霖說，「國務青」接力大隊今天是首發場，就選在新北市，因為市長候選人林佳龍過去不管舉辦「挺18音樂會」或是行動力挺18歲公民權，都是站在第一線一起推動，現在全國縣市的夥伴也聚集在新北，要衝刺這剩下的18天，希望能將修憲複決的門檻衝破。