宜蘭縣雨下不停，今（8日）下午更是豪雨不斷，依據中央氣象局資料顯示，蘇澳鎮3小時累積降雨已達168毫米，造成水淹民宅，道路也多處淹水；蘇澳鎮長李明哲指揮公所清潔隊，協助救災、清除阻塞水溝。另，冬山鄉也傳出路基遭掏空，所幸無人受傷，已通報宜蘭縣政府協助處理。

氣象局針對宜蘭縣羅東鎮、蘇澳鎮、冬山鄉、五結鄉、南澳鄉發布大雷雨特報；李明哲表示，金湖街因大雨導致土石從山上流下造成淹水，民眾已自行使用小型挖土機清理排水渠道；而民貴街疑似涵洞塞住，5至6戶雨水流進廚房，水深約30公分；公所清潔隊皆已即時排除淹水處，讓積水消退，待明日再清理掉土石。

而冬山鄉往欣欣農場的山路出現一個大洞，路基遭掏空；宜蘭縣議員楊弘旻及冬山鄉民代表候選人游浩詮前往掏空處勘災，楊表示，連日大雨導致土石鬆脫，山上大石頭落下砸壞私設道路，所幸無民眾受困，已通報縣府協助處理。

蘇澳鎮長李明哲即時指揮蘇澳鎮公所清潔隊排除阻塞水溝。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

蘇澳鎮長李明哲即時指揮蘇澳鎮公所清潔隊排除阻塞水溝。（蘇澳鎮公所提供／吳佩蓉宜蘭傳真）