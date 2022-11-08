L3Harris公司表示，已完成了美國陸軍採購的1萬具ENVG-B增強型夜視鏡訂單，獲得極好的評價，確定還會再增購。 ENVG-B夜視鏡具有望遠與人物增強功能，不但看清環境，還能突顯目標，美國陸軍已有9個旅配發ENVG-B夜視鏡。

防衛部落格(Denense Blog)報導，L3Harris的新聞稿稱，最近向美國陸軍交貨了近600具的 ENVG-B夜視鏡，完成了最初的「1萬具」訂單，是該公司的重要里程碑。。

ENVG-B已經過實戰驗證，使用過的士兵表示，它比目前現役的任何其他夜視系統，都有更高的準確性和速度識別、目標評估的效果。ENVG-B 使用複合式的夜視系統，加上先進的畫面融合技術，在微光和無光環境下，為士兵提供重要狀態感測。

它還與Intra-Soldier 無線網路、Falcon ® IV 戰術無線電連接，可再為士兵提供額外的即時戰場情報，將情報、偵察影像都傳送到護目鏡裡，畫面如同科幻電影「鋼鐵人」的顯示器，加速目標識別。