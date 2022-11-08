女星賈永婕不僅外型亮眼、個性活潑，還有一顆熱血行善的心，在疫情期間無私貢獻自身的力量，不僅號召親友一同為防疫出一份力量，更親力親為將各種物資送往需要的地方，被封為「防疫女神」。近日她與老公飛日本旅遊，在國外大膽穿上性感泳裝，讓粉絲看呆。

賈永婕日前和老公飛出國旅遊，她今（8日）在京都發文和粉絲分享：「東京酒店新體驗，看著皇居跑跑步機」，只見她在飯店健身房打卡，即使到國外賈永婕也不忘運動維持好身材，她穿著緊身短褲露出修長美腿，綁帶上衣露出大片美背，除了健身房，泳池也是她的運動地點，賈永婕換上黑色泳裝，素顏模樣仍然相當漂亮，不過泳衣卻成功吸引了網友目光，可以看到泳裝中間開了一條長型縫隙，隱約可以看見肚臍，只有交叉綁帶避免走光風險，雪乳半球全被記錄下，可謂辣度破表。

賈永婕曬出在日本的性感辣照。（圖／賈永婕facebook）

貼文一曝光，立刻吸引許多網友留言：「這身材太不科學了」、「誰相信這是3個孩子的媽」、「我只看到女神」、「這樣太辣不行吧，中間好性感」，好友陶晶瑩也幽默調侃「好肉慾～」。

日前賈永婕分享到日本玩的趣事，早上夫妻倆出門跑步，跑著跑著決定到附近吃早餐，吃完才發現沒有帶現金，而且該店不能使用行動支付，本來想要押手機回去拿錢，結果店家只同意押賈永婕在當場，讓她火大直呼：「我老公屎(死)定了」。