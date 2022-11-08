貪圖一時的方便，可能會導致意想不到的恐怖下場！一名男網友日前分享自己車上的「聚寶盆」，原來他將駕駛座車門的把手，當成零錢收納盒，大量的銅板堆到快要滿出來，而這個畫面也引起許多網友共鳴，不過有有更多駕駛苦勸，「總有一天會被敲破車窗」。

原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》曬出兩張照片，其中可見駕駛座的車門把手裡，被他拿來當作零前的收納盒，1元、5元、10元的銅板裝滿整個把手，原PO笑說，「不管怎麼樣，車上永遠都會有一個小小的聚寶盆」。

原來原PO說的「聚寶盆」，是駕駛座車門上的手把凹槽。（圖／爆廢公社公開版）

貼文曝光後，引起網友共鳴，不少人都認為，拿這些零錢來繳停車費、買得來速相當便利，「小時候爸爸的貨車也都這樣放零錢」、「我都放下面那層，有一段時間，存到5000多塊，關門都是零錢聲」、「這很好用」、「以前要付國道收費才這樣放零錢，現在沒這個需要了」。

然而，有大批網友對此舉感到不以為然，紛紛留言警告原PO，「增加有心人士的犯罪動機，最好不要有財物明顯擺放著」、「有時候這些聚寶盆，會讓一塊玻璃遭殃」、「別因為這些零角晚上被敲玻璃了」、「自己找死的節奏，停路邊總有一天被敲破車窗」。