總獎金台幣700萬元的台中慈善菁英公開賽8日在台中國際高爾夫俱樂部開打，謝繼賢全場抓8隻博蒂、吞2個柏忌，蔡凱任則是1老鷹鷹、7博蒂及1個三柏忌，兩人都打出低於標準桿6桿的66桿，暫時並列領先。

比賽場地台中國際高爾夫俱樂部天氣一日三變，早上是陣陣大小雨，上午10點多時雨停轉陰，中午則開始出大太陽，午後是晴時多雲轉陰，也算是給選手另類的挑戰。

謝繼賢這回合從第10洞出發，前後9洞都是各抓4博蒂、1柏忌，賽後表示今天推桿準、只花26推，鐵桿打得也很好，整體算是發揮好，加上運氣也不錯，例如第3洞3桿短洞，開球差一點下水，球位也不好，結果切桿上果嶺幸運救帕。

謝繼賢指出，12年前曾在此打過全運會，代表桃園贏得金牌，因此他對球場狀況與球道配置還有印象，稍微比較熟悉，「不過今天早上下大雨，溼氣很重，前9洞需要適應一下場地狀況。」

另一位領先者蔡凱任則是自第1洞開始，他表示，今天推桿佳，該進的都有把握住，推桿28推，並採取3號木桿開球，拿手的短桿也製造不少博蒂機會，但有兩、三個洞果嶺邊切桿的失誤比較可惜，他認為，因為大家會盡力衝出佳績，第二回合自己也會盡力再多賺一些博蒂。