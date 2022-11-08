新北市文化局11月重磅出版檔案研究專書《流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997》，今舉行新書發表會，本書探討發生在台北縣時期影響台灣當代藝術深遠的藝術事件。（文化局提供）

新北市美術館將在明年開館，文化局持續進行多項研究計畫，並整理新北市藝術發展史，11月重磅出版檔案研究專書《流變的展覽：北縣美展與前衛實驗1992-1997》，今舉行新書發表會，該研究專書邀請國際知名藝術史學者派崔克．佛洛雷斯（Patrick Flores）、亞洲藝術文獻庫研究總監譚鴻鈞（John Tain）推薦，回顧新北市的藝術史，並展望未來。

文化局指出，本書介紹新北市1990年代展覽史研究計畫的成果，探討發生在台北縣時期影響台灣當代藝術深遠的藝術事件，從台北縣立文化中心（今新北市文化局）大刀闊斧改革地方美展，改變美展遴選制度、邀請藝評家擔任策展人及引入戶外展覽形式，鋪陳展開官辦藝術活動的當代藝術能量。

本書也邀請學者蔣伯欣擔任主編，全書採中英對照，用藝術檔案學的研究方式彙整200件相關檔案，深入爬梳此時期的歷史和文獻資料，並邀請呂佩怡、游崴、陳寬育、楊佳璇等學者及藝評家，從環境、垃圾、噪音、影像、身體等不同視角的觀察和論述，分析如何透過舉行一系列前衛實驗及突破體制的展覽活動，開創台灣官辦妹學的改革先例，影響台灣日後當代藝術發展。

文化局長龔雅雯表示，新北市民期盼能成立一座兼具傳承藝術資產及創新精神的美術館，在開館前出版本書意義非凡，台北縣美展1990年代率先展開公辦美展的變革，不僅打破媒材分類的競賽模式，也開啟政府邀請策展戶外裝置的先例，期盼藉由整理和出版藝術文獻，成為藝術史與當代策展參照的里程碑式案例，也成為未來策展和學術研究的重要參考資料。

龔雅雯說，本周末12、13日將舉行新美館論壇「混雜的氣味──再探九零前衛藝術」，邀請18位國內外學者討論1990年代台灣前衛藝術發展風貌，詳細資訊可至新北市美術館官網（https://ntcart.museum）及臉書粉專查詢。