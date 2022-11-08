瑞銀預期，中國於明年3月兩會後可能對防疫政策作大幅放寬，加上房地產低迷的影響消散，明年大陸經濟增速將回升至4.5％；因全球經濟減慢，出口將顯著放緩，大陸經濟增長將主要由內需帶動。

瑞銀發表報告指出，隨著大陸防疫限制放鬆，自明年第二季起，大陸的本土消費將會更強勁復甦。至於房地產市場可能於明年第二季逐漸轉穩及回升，對GDP的拖累將較今年為少，而相應需要的基建支持亦較少，投資應保持穩定。

該行預期，未來數月會有進一步的政策寬鬆措施推出，將有助房地產銷售，但仍預期明年大陸房地產銷售額年減3％至8％，新屋開工量收縮2％至5％，至於房地產投資則可能持平，現有項目的建築將會加快。

人民幣方面，瑞銀預期，人民幣將進一步貶值至明年底回升。人民幣今年以來由每美元兌6.4元人民幣，跌至兌7.2元人民幣，預期美國聯準會未來數月將進一步收緊貨幣政策，同時中國的經濟增長仍然低迷，人民幣於今年底將在7.25左右水平，鑑於支持美元兌其他主要貨幣走強的因素，明年首季內人民幣可能跌至7.5。

瑞銀預期，明年下半年中國經濟將會出現復甦，而聯準會可能暫停甚或逆轉部分升息，這將推動人民幣至年底走強至7.1，而明年大部分時間匯率將在7.3至7.1之間波動。到2024年，隨著預期中國經濟進一步恢復及聯準會開始升息，人民幣匯價將繼續轉強，至年底回升至6.9。