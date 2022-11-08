九合一選舉倒數不到20天，藍綠兩黨競爭激烈。媒體人韋安今（8）日在臉書上表示，「無論2022選戰結果如何，全台整體綠營的得票數，會些微大過藍營」，韋安甚至斷言，「2024選舉一定是場『冷戰』，而且選戰越冷對民進黨越有利」，引發討論。

今年九合一選舉選情冷，讓藍、綠選將摸不到溫度，為尋求選民支持，候選人紛紛尋求大咖推薦，甚至有許多專家預估今年投票率恐怕會創下新低。同時年底這場九合一選舉，也被許多人視為是藍綠白對於2024總統大選的前哨戰，因此全台22縣市的版圖，各政黨高層心中都有盤算的想法。

韋安今日在臉書上PO出一篇「2024選舉一定是場『冷戰』」的文章表示，無論2022選戰結果如何，因為有南票北補，「全台整體綠營的得票數，會些微大過藍營」，韋安更接著說「從2020政黨票、四大公投票可看出，無論綠營誰出來都可能贏，而且選戰越冷對民進黨越有利」。