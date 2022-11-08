嘉義縣第4選區（東石、六腳）某議員候選人的陳姓樁腳涉嫌以1票1000元現金買票，還有第2選區（新港、民雄）某議員候選人的涂姓樁腳也涉嫌賄選，經檢警訊問後，檢方今晚向法院聲押涂姓樁腳，陳姓樁腳則已聲押獲准。

嘉義縣警方接獲檢舉，指嘉義縣第4選區某議員候選人涉嫌透過樁腳分別在東石鄉及六腳鄉，以1票1000元現金向選民尋求支持，檢察官今天指揮警方執行搜索，傳喚陳姓樁腳及多名選民到案說明，有選民供述10月中旬收到現金。

陳姓樁腳下午被移送嘉義地檢署複訊，檢方訊後認為陳嫌有串證之虞，向嘉義地方法院聲請羈押禁見獲准，選民均請回。

另外，檢察官指揮移民署嘉義縣市專勤隊及嘉義縣警察局民雄分局，到民雄鄉7旬涂姓樁腳住處搜索，因為他遭檢舉以1票1000元向選民尋求支持民雄鄉某議員候選人及鄉民代表候選人，並傳喚涂姓樁腳到案。

檢警在涂姓樁腳住處查扣4萬多元現金，還有手寫宣傳單，寫明議員及鄉民代表的號次，並加碼拜託支持某村長候選人，有10多名選民傳喚到案，多供述收到賄款及宣傳單。

涂姓樁腳今晚被移送嘉義地檢署複訊，檢方訊後，依有串證之虞向法院聲請羈押，10多名選民都請回。