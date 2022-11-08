31歲女星梁云菲（Nana）臉蛋美艷、身材惹火，過去因參加《國光幫幫忙》的國光女神選拔活動，被封「國光女神」，作風豪爽的她，今年5月大方認愛圈外男友小銨，時常在社群平台高調放閃，更在交往半年的日子為愛刺青，未料被部分網友酸言酸語，梁云菲硬起來反擊了！

梁云菲7日在IG公開新刺青，原來她為了紀念與男友交往半年，決定在手腕內側刺下愛的印記「AN127kmNA」，AN和NA是小倆口的名字，127km則是台灣和綠島的距離，梁云菲甜蜜地向男友告白：「這是我思念的距離，這是去找你的距離，這是你，這是我，這是臺灣到綠島的距離。」

剛新婚的YouTuber蕾菈留言讚美：「太浪漫了」，其餘粉絲也紛紛驚嘆：「才半年嗎，我以為半世紀了」、「怎麼感覺你們交往不只半年」。不過，部分網友不看好他們會長久，留言酸：「你用男友用的這麼兇，還刺手臂，沒幾年，手臂夠你刺嗎？」梁云菲見狀，直率地回嗆：「拎北送」，再反擊嘲諷她改刺遺照的網友「會不會你先過世」，火藥味十足。

事實上，梁云菲為愛刺青的舉動，男友曾感到訝異，她當時在IG表示，雖然看起來很衝動，都其實都有理性分析過，認為就算真的分手，還是想留念，大力稱讚男友是「目前生命中遇過最棒的男人。」