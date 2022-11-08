職業生涯曾是台灣高球史上唯一登基世界球后的職業好手曾雅妮，因傷沉潛多時準備復出賽場，第一戰是2022聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽。

在動完髖部手術之後，已經許久未曾站上職業賽場的曾雅妮，經過長時間復健與訓練後，透露已準備好再度站上梯台，接受球迷們的歡呼與喝采，她將於11月9日至11日在南一高爾夫鄉村俱樂部舉行的聲寶女子公開賽暨秀菊盃長春邀請賽，要讓支持她的球迷將再睹揮桿風采。

2022聲寶女子公開賽由TLPGA主辦、聲寶集團冠名贊助、南一球場協辦，總獎金400萬台幣，賽制為三輪54洞比桿賽，共有77位職業球員與17位業餘選手與賽，角逐72萬元冠軍獎金。

聲寶集團總裁陳盛沺表示，2022年TLPGA聲寶盃已是第4屆賽事，除了2020年因新冠肺炎疫情嚴峻而停辦1年之外，皆秉持「結合慈善公益，回饋社會弱勢，搭建競賽舞台，培植高球精英」的理念，連結台灣女子高球協會與各地專業球場，一起創造正能量的善循環，尤其今年能與南一高爾夫鄉村俱樂部合作，更是聲寶集團持續落實南向政策的具體展現。

陳盛沺並說：「這場賽事最大的特色，就是新冠疫情後首度有外國選手來台參賽，有10多位泰國選手來台競技，還有我們的前球后曾雅妮，也是在受傷開刀後首度復出參賽，希望她能有好成績。因為過去3屆賽事都是外籍選手奪冠，雖然上一屆的洪玉霖也是來自台灣，但她掛紐西蘭籍，所以熱切期待這次地主選手能留下冠軍盃。」

大會8日在南一球場舉行賽前記者會與職業業餘配對賽，包括聲寶集團總裁陳盛沺、副董事長陳盛泉、立法委員林俊憲、南一球場董事長蔡君山、TLPGA理事長劉依貞、以及闊別高球賽場許久的曾雅妮都親臨現場，由於這是聲寶女子公開賽首度移師台南南一球場，球場董事長蔡君山表示，南一非常榮幸能成為第1個承接這項賽事的南部球場，更感謝聲寶集團總裁陳盛沺的支持，才能促成這項盛事在南台灣開始舉辦，而南一球場一年前就全部重新施作39個新果嶺並更換新的果嶺草種，就是希望能提供更完善的比賽場地及挑戰。