阿里山林業鐵路昨7日下午傳出巡軌台車煞車失靈造成2傷意外，林務局阿里山林業鐵路及文化資產管理處竹崎監工區道班同仁當時駕駛台車並載運小怪手，由獨立山車站返回樟腦寮車站途中，因台車煞車連桿斷裂下滑，2名道班人員先後跳車受到輕傷，林鐵及文資處指台車有日檢和月檢機制，為何煞車連桿斷裂？還要調查，已請機械技師全面進行檢測。

林鐵及文資處副處長周恆凱表示，昨下午3點多，道班同仁駕駛台車從竹崎站返回樟腦寮車站，半途發現煞車連桿斷裂，同仁情急之下跳車逃生卻不慎受傷，其中1名同仁經醫師診斷，頭部一處3公分撕裂傷無需縫針，右後肩、左臀擦傷，正後續觀察3天是否有無腦震盪，另1名同仁手臂擦傷，自行處理傷勢，至於台車滑至平坦處就自行停下來。

由於林鐵台車今年以來已發生3次事故，包括7月12日台車因路線管制問題，造成委外廠商員工受傷，7月13日因平交道旁既成道路有車輛駛近而緊急剎車，導致道班同仁受傷，周恆凱說，3起事故均即依規通報鐵道局及林務局，同時也積極研議實施台車安全改善措施。

至於林鐵及文資處工會反映欲加強車頂包覆，周恆凱說，相關意見均有進行討論及說明，針對限重和限速已請機械技師處理，全面加強安全防護設施，至於研發新的車輛需要時間和經費，有跟工會說明有爭取中央經費，經費下來就可以進行改善，同時也會研議修正規章、台車駕駛訓練考核及技能檢定。