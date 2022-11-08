檢調獲報，指台北市文山區黃姓里長候選人，利用重陽敬老的名義，發放價值超過300元的食品禮盒，涉嫌違反《選罷法》期約賄選等罪，台北地檢署8日指揮調查局台北市調處兵分9路搜索，並約談黃姓里長候選人及收受禮盒的選民共9人到案。檢察官複訊後諭令黃以10萬元交保，另8人各以5萬元交保或限制住居後請回。

檢調獲報，黃姓候選人在9月間發放文宣，以重陽敬老為由，邀請選民到特定地點領取食品禮盒，估計禮盒價值超過300元，涉嫌賄選，今展開偵辦。

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