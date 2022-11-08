印尼總統佐科威(Joko Widodo"Jokowi")表示，即將在下周二於峇厘島舉行的G20工業國高峰會，已確定美國總統拜登，大陸國家主席習近平將會出席，這是習近平擔任第3任國家主席後，第一次出席領袖級國際會議。

印尼時報(Times Indonesia)報導，佐科威表示， 11月15至16日的第17次G20峰會，將有17位國家元首出席，他稍後會確定哪些人物；可確定拜登與習近平都會參與。

佐科威說：「這是個重要的時候，世界正面臨著最艱難的局面，對每個國家都是。在如此困難的時期，有這麼多總統出席，我想已經很不錯了。」

另外兩個話題人物是交戰中的烏克蘭總統澤倫斯基與俄國總統普丁，稍早時的報導稱，澤連斯基表態會前往，或是視訊會議的方式。俄羅斯總統普丁也有可能，只是表態較為模糊。

英國金融時報則稱，普丁前來的可能性相當低，他不會出席可能令他尷尬的場合。