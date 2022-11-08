最早宣布參選的國民黨台北巿長候選人蔣萬安，一路走來屢被質疑決策圈過小，競選團隊甚至爆發出走潮，談及未來上任後用人標準、決策「鐵三角」是否入主小內閣一事，蔣萬安8日接受電視節目《新聞面對面》專訪說，「用人不疑、疑人不用」是他的用人原則，平時給團隊充分授權，但關鍵時刻自己做決定，做到「眾謀獨斷」。

台北市長選戰藍綠白爭霸，除蔣萬安之外，民進黨陳時中、無黨籍黃珊珊也加入角逐行列，而蔣萬安卻在參選初期屢被質疑競選主軸不明、議題乏味，被譏稱是佛系打法、躺平族，連帶影響民調支持度，還傳出決策圈限縮「鐵三角」，僅蔣萬安辦公室主任顏邦峻、蔣萬安大姊蔣蕙蘭及政大教授俞振華有決策影響力。

資深媒體人單厚之質疑，選舉過程中，蔣萬安的團隊記錄實在不好，甚至幫團隊掛上鐵三角的名字，當時不但無法處理選務，甚至連媒體都非常不耐煩，他想問蔣萬安所謂的鐵三角將來會不會入閣？也提及過去台北市長柯文哲用海選尋覓人才，但現在看來是失敗例子。

談及未來會如何組建小內閣，蔣萬安表示，他用人的基本原則是專業、品德、人才，堅持用人唯才，並充分授權給團隊，總之「用人不疑、疑人不用」，但關鍵時刻一定是自己做決定，做到「眾謀獨斷」，小事眾謀大事獨斷，無論是選舉或市府團隊，都會堅持用此態度任用成員。

當前蔣萬安決策圈中有親近的老師和家人，外界憂心蔣未來用人恐受到影響，蔣萬安隨即否認，強調他的團隊將用人唯才、尊重專業，這是他過去、現在及未來的用人基本原則，所以絕對不會有任何問題，總之他平時會給團隊充分授權，但關鍵時候自己會扛起責任，做最後的決定。

至於如何用到「正確的人」協助市府團隊做出精準判斷，蔣萬安則說，他會找對公務體系、對硬體公共建設熟悉的專業人士，如前總統馬英九任台北市長的時候，就任用工程背景和多次救災經驗的歐晉德當副市長，以及擔任過新北市副市長、高雄市副市長的李四川，會將此類型的人納入市政團隊，達到用人唯才的目的。