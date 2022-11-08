尋求連任的國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚，競選總部成立後，本週展開掃街拜票，積極走訪菜市場貼近民意，聆聽鄉親需求，尤其透過緊握每雙手，感受支持者溫度。競選對手民進黨候選人Kolas Yotaka（谷辣斯‧尤達卡）同樣也祭出柔性步調，透過官網表示，走訪花蓮，實際感受花蓮可以更好，她會將縣政規劃，持續更新在競選官網，讓選民清楚縣政願景。

徐榛蔚今天一路上感謝，攤商老闆、老闆娘，在忙碌的同時，放下手邊的工作，有人送上菜頭祝福好彩頭，有人貼心送上國旗設計的毛帽，鼓勵支持，也暖心提醒注意保暖，才能繼續拼出更幸福的花蓮。

包含吉安鄉果菜市場、仁里市場、慶豐市場，以及下午到花蓮市中正路中山路商圈，全程採徒步方式，一步一腳印，用最直接的方式感受支持者溫度，所到之處，凍蒜聲、掌聲接連不斷。也有許多國民黨鄉長、議員參選人陪同掃街拜票。

徐榛蔚表示，縣長任內推動多項照護措施，新增148處銀髮社會福利據點，累積365處，根據花蓮縣政府公開資料，截至今年6月統計資料，新長照服務覆蓋率突破85.89％，首次提升為全國第一，為未來4年打拚。明天持續在花蓮市掃街拜票。