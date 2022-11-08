九合一選舉如火如荼熱戰中，各式諷刺對手陣營的迷因哏圖層出不窮，其中也有純屬原創的趣味漫畫作品。搭上近日民進黨台北市長候選人陳時中的摟肩牽手風波，臉書粉專「海瀨派對」在其創作《柴山勇者》漫畫中，將「你牽的是你老婆」、「我牽的也是你老婆」迷因哏二創，畫面台詞引發網友爆笑瘋傳。

海瀨派對7日在粉專分享最新的《柴山勇者》單頁漫畫，他的作品中不少內容緊追政治時事，這幅作品裡也跟風了陳時中最新爭議事件，只見迷因哏圖中兩位勇者互嗆，勇者A：「你牽的是你老婆」、「我牽的也是你老婆」、「我們之間沒什麼不同吧？」，勇者B回嗆：「屁啦！」

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網友見了此圖笑翻，短短1天就有150個分享，也有人在留言區挖出其他類似哏圖搞笑，核能流言終結者創辦人黃士修說：「請問WiFe（人妻）密碼多少？」還有網民回「我們都一樣！（回聲）」、「曹丞相後悔生錯年代」、「他們是互相扶持，深刻的情感令人動容」、「這啥曹總邏輯？」

另外，海瀨派對前一幅作品則探討近日遭夾殺的「安議員」，柴柴間的對話耐人尋味，柴柴A：「為什麼領主的職務由能不能擊敗對手來決定？」、「而不是看你能不能治理好城市，或是設計一些門檻或有鑑別度的考核來選拔這些鬥技者」，柴柴B吐嘈：「看看你周圍的民眾多興奮多嗜血？」、「想當管閒事的掃興鬼嗎？」，柴柴A：「也是」、「我也想看看安議員被夾殺成這樣，能不能殺出重圍？」