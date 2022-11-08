「國光女神」許薇安自出道以來便擁有高人氣，甜美臉蛋和E級火辣身材讓許多網友封為女神，IG與直播上均有超過百萬粉絲擁護， 除了是人氣直播主，她還斜槓擔任美容產品的CEO，很有商業頭腦，近日她曬出熱舞片，卻忘記拉上拉鍊，直呼「一早振奮一下大家精神」。

許薇安今（8日）在Instagram發文：「一早振奮一下大家精神，但⋯拍完後我才發現，我忘記拉拉鍊，不過我也懶得重錄就這樣吧哈哈哈哈哈」，影片中她穿著牛仔布低胸內衣和黑色長褲，跟著音樂忘情熱舞，渾圓美乳不斷晃動，途中謝薇安更彎腰曬出傲人北半球，雙球差點要掉出來，而下半身的拉鍊也很明顯沒拉，裡面的黑色小褲被看光，不過好在跟褲子是同色，所以沒有仔細看不會發現。

影片上傳後創下2.8萬次觀看，許多粉絲留言：「我以為拉鍊是故意造型」、「妳沒說，都沒注意到」、「我都變愛心A了」、「拉鍊不拉才是正確的」。

（來源／許薇安Vivi Hsu youtube）

除了Instagram，許薇安還有在youtube開設頻道「許薇安Vivi Hsu」，近期更新影片針對台灣無酒日拍攝公益宣傳短片，影片中許薇安和醫師一同講解酒精不耐症的症狀，會有頭暈頭痛、心跳加快、噁心嘔吐等反應，在影片中他們擺出女生建議的酒精用量，讓許薇安羨慕直呼：「男生真的很好耶，（建議酒精量）多我們女生一倍」，展現知性的一面。