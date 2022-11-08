「不老女神」周海媚28年前憑著馬景濤版《倚天屠龍記》飾演周芷若一角爆紅，而55歲的她保養有術，也是演藝圈美魔女代表之一；最近周海媚分享居家做菜影片，被發現臉蛋變得更圓潤，側面隱約擠出雙下巴，讓網友忍不住開玩笑，「女神的料理一定很好吃」。

日前周海媚在抖音上傳在家做菜的影片，休閒穿搭讓她看起來更親民有活力，更有條不紊地介紹如何料理煲仔飯，她洗菜、切菜、淘米和放調味料等手法都很嫻熟，由此可見她平時真的有在下廚；最後成品讓粉絲看了口水直流，有人問她灶台上東西怎麼這麼多，她更直言「不放東西怎樣煮飯？那只能叫演戲」。

周海媚做菜時被發現有雙下巴。（圖／摘自周海媚抖音）

不過，有一些眼尖網友注意到，55歲的周海媚雖然保養得宜，但在今年剪短髮後，臉蛋一有肉就特別明顯，影片中她只有側身對鏡頭時，能看到藏不住的雙下巴，瓜子臉也隨著年紀變得更有福氣。

許多網友看到周海媚女神外貌變得更有福，都留言開玩笑，「姐姐煮得菜一定很好吃」、「看人就知道，廚藝了得」、「吃姐姐的料理，也能跟妳一樣肉了還漂亮嗎？」；而粉絲還是被周海媚的美貌迷倒，「依舊美艷動人」、「不老女神」、「女神還是一如既往的漂亮」。