許多人都嚮往高薪職業。一位網友表示，薪水低多半只是選擇問題，月薪不到6萬是因為不夠努力、想過更輕鬆的生活，像他當保險業務一年365天都沒有休息，周薪至少2萬以上，同事們不到半年就能買賓士，工作兩年買預售屋也不是難事。不過許多網友看了之後反而笑了，認為原PO根本是自我感覺優越，生活相當無趣，「還不如去跑外送」。

原PO在Dcard發文分析，社會上很多人納悶薪水低，羨慕醫師、工程師、保險業務的高薪，但那是因為他們比較努力，自己月薪8萬元就是靠著全年無休、假日都在拜訪客戶換來的，同事們也都過著類似的生活，努力不到半年薪水就能開進口賓士、存2年薪水就能買預售屋。

原PO批評，月薪不到6萬就是不夠努力、想要輕鬆的生活，「正職下班嫌薪水不夠買不起房，有沒有想過，為何不來從事保險業務？月薪破十萬大有人在」，多努力少抱怨自然有好薪水，「別人薪水高、看似生活比較好，其實少數一帆風順的人外，只是他們做對的選擇」。

不過許多人紛紛回應，「365天都沒休息，用命去換那8萬，然後人生過的超無趣，自我感覺超優越哈」、「我也不懂一周都不休息8萬很高嗎？還不如去跑外送」、「不休息只拿8萬，我寧願天天準時下班拿4萬」、「或許很多人會羨慕醫生or工程師，但並沒有人羨慕保險業務好嗎，你的文案配上一台中古賓士真的土到有剩」。