歐元區9月零售銷售 逆勢上揚 22:432022/11/08 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 不畏通膨躥揚和消費者信心疲弱，歐元區9月零售銷售逆勢上揚。根據歐盟統計局Eurostat 8日公布，9月零售銷售月增0.4％，符合市場預期。8月數據由初值的月減0.3％上修至持平。然而鑑於家庭財務惡化，零售銷售展望依然低迷。 操盤心法－低價轉機、伺服器等題材股強勢 生醫基金＋墮落天使債 穩穩賺 扛通膨壓力 美年終銷售難嗨 #零售銷售 #歐元區 #逆勢上揚 #通膨 #躥揚 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 避險、抗通膨 黃金成購物節夯品 04:102022/11/07 生活新聞 普丁猛攻撐不住！歐盟終於認了「經濟慘爆」悲劇現況曝 11:002022/11/08 財經 操盤心法－利空氛圍緩解中 強兵慢慢突圍 04:102022/11/07 證券．權證 林永祥專欄－經濟下行風險升 金融傳產相對吃香 04:102022/11/06 財經要聞 福利金漲不過通膨 04:102022/11/07 專題周報 無視通膨陰影 美旅遊與娛樂支出仍強勁 03:302022/11/08 財經 《美股》消息面：輝達為輸陸量身打造新款高階GPU；IMF稱通膨即將到頂 10:182022/11/08 財經 《國際經濟》法央行疾呼 ECB切勿暫停升息腳步 15:392022/11/07 財經 陸港觀盤－聯準會鷹派態度未有大變，港股仍受壓 04:102022/11/05 全球財經 又升息 過半投資人憂經濟衰退 04:102022/11/07 投資理財 黃金抗通膨失靈！存退休老本必買美元 05:152022/11/06 財經 《國際經濟》泰通膨降溫 10月不到6% 17:292022/11/07 財經 ESG基金投資夯 04:102022/11/07 投資理財 投資人觀望期中選舉和通膨數據 美國道瓊勁揚423點 06:292022/11/08 財經 台股高息資產 撿便宜時點到 04:102022/11/08 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。