不畏通膨躥揚和消費者信心疲弱，歐元區9月零售銷售逆勢上揚。根據歐盟統計局Eurostat 8日公布，9月零售銷售月增0.4％，符合市場預期。8月數據由初值的月減0.3％上修至持平。然而鑑於家庭財務惡化，零售銷售展望依然低迷。