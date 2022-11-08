重光盃全國少棒邀請賽8日進入淘汰賽階段，暌違5年再度參賽的的新北市民安國小雖然1比11不敵宜蘭縣三星國小、止步16強，這次能重返重光盃讓小球員都很開心，尤其等了5年對台中力行國小完成「王子復仇記」，讓全隊覺得仍不虛此行。

民安國小上次參加重光盃是2017年，也是前棒球選手林士欽接任該校棒球隊總教練的第1年，當時他們也是在16強賽鎩羽而歸，擊敗他們的正是力行國小，相隔5年再度受邀參賽，今年重光盃民安國小預賽首戰就對上力行國小，加上前一個盃賽8強賽不敵力行，全隊更加想討回顏面，林士欽笑說：「小朋友看到對手是他們，眼睛都亮起來了，我第一次看他們打早上8點的比賽這麼有精神。」該役民安7比5獲勝，終於報了一箭之仇。

帶著預賽首戰擊敗死對頭的氣勢，民安國小一路晉級到淘汰賽，8日16強賽民安國小對上三星國小，先發捕手許珩彥表現不錯，打回全隊唯一分數，雖然輸球不太開心，但回想起「復仇之戰」立刻展露笑顏，「那一場大家氣勢都很好，就算落後也會彼此打氣，全場一直喊聲，能贏他們很過癮。」

許珩彥的父親是前中華職棒LaNew熊（現樂天桃猿）捕手許傳誠，他也接下衣缽走上棒球路，林士欽表示：「捕手要在意的細節很多，他回家後還有一個很好的導師，而且我們球隊只有兩個教練，珩彥的爸爸有時候會來幫忙，很感謝他。」

坐擁賽史最多4冠的桃園龜山國小，8日上午首戰面對台北東園國小一路挨打，最多落後達7分，不過4局下一輪猛攻連下5分，6局下再靠著徐浩軒敲出再見二壘安打，11比10演出大逆轉；下午的8強賽，已經打出氣勢的龜山再以11比1「扣倒」北市社子國小，挺進9日的準決賽。

重光盃全國少棒邀請賽前13屆，只有龜山國小在2017年、2018年完成過連霸，此外再沒其他球隊拿超過1座冠軍，顯示這個盃賽參賽球隊水準相當平均，9日的4強對壘，上午先由衛冕軍台北市福林國小，對上首度闖進準決賽的南投縣新街國小，接著是「桃園內戰」中平國小對龜山國小，下午直接進行季軍賽與冠軍賽，緯來體育台與智林體育台提供轉播服務。