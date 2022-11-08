針對近日網路流傳南港某幼兒園虐童影片，國民黨台北市長候選人蔣萬安今(8日)在臉書發文表示，作為一名準三寶爸，看了真的十分痛心！他呼籲對少部分不適任的幼保人員，台北市政府應該果斷明快的祭出嚴懲。蔣萬安也承諾，未來台北市政府及國民黨台北市議會黨團一定會聯手打造整體機制，加強訪視、輔導與稽核、提高幼托人員的情緒知能，多管齊下，讓孩子平安長大。

蔣萬安強調，現在幼保師資人力缺口大，老師們往往承擔超量工作，我們體諒、也感謝大家的辛勞；但針對少部分不適任的幼保人員，台北市政府應該果斷明快的祭出嚴懲。每個孩子都是全家的寶貝、是母親懷胎十月孕育的新生命，我們一定要拿出魄力跟解方，徹底杜絕虐童問題。

蔣萬安謝謝鍾小平議員今天協助兩位幼童的家長召開記者會，未來台北市政府及國民黨台北市議會黨團一定會聯手打造整體機制，加強訪視、輔導與稽核、提高幼托人員的情緒知能，多管齊下，讓孩子平安長大。