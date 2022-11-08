中信兄弟靠著先發投手鄭凱文7局僅失2分好投，加上打線猛敲12支安打，以7比2擊敗樂天桃猿，在台灣大賽取得3勝0敗的「聽牌」優勢，距離二連霸只剩最後一步，總教練林威助仍不敢鬆懈，「還是跟球員說要有4勝才有總冠軍，明天再拿下1勝目標就達成了。」

鄭凱文相隔569天再碰上桃猿，雖然首局就先掉1分，但他很快回穩，加上守備幫忙屢屢化解失分危機，最終他用92球投7局，雖被敲8支安打但靠著守備幫忙僅失2分，拿下單場MVP。

「助總」認為他除了第1、3局較有危機外，投球都很穩定，用球數也十分精簡，加上打線也延續前2場能有效串聯，成為球隊贏球的關鍵。

兄弟去年4戰橫掃統一獅，加上今年3勝，目前在總冠軍賽是7連勝追平隊史紀錄且是聯盟總冠軍賽史最長連勝紀錄，而過去8次取得系列賽3勝0敗的球隊最終都順利封王，兄弟隊史就參與3次，聽聞這數據後「助總」笑說：「這樣壓力更大了，7連勝就繼續加油。」

繳出好投的鄭凱文則表示，自己只是依照捕手指示投球，盡可能去攻擊對方好球帶、減少對方長打，每局上場投球就是盡量把失分降到最低，然後交給隊友守備。但許久未碰上桃猿，自己剛登板時也感到有些緊張，度過第1局後就比較輕鬆，可以照著自己節奏去投球。

鄭凱文認為，隊友那麼努力，自己也要更有拚勁，「隊友們努力打下分數也努力守下每一球，大家身上也都髒兮兮代表拚勁，自己也要做好投球工作不要失分，不要讓他們在攻擊上有壓力。」