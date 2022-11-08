火箭炮+巡飛彈！！！這是什麼戰場「新套路」？

今年在珠海的中國航展上，受到俄烏戰爭新聞的影響，許多與俄烏戰場上爆紅款武器類似的裝備在航展上受到矚目。在最熱門的無人機領域，就包括偵察與定位用的微型無人機與自殺式攻擊無人機（例如巡飛彈），大型武器最紅的當然是高機動多管火箭炮（美國海馬斯）。而本次航展上有一款被稱為「中國海馬斯」的SR-5遠程火箭炮系統，除了火箭炮與巡飛彈共用發射架之外，還能用發射的巡飛彈來導引數百公里外的火箭炮，可謂相得益彰。

人工智慧技術的進步推動無人裝備的快速發展，在這次俄烏戰爭上已經看到無人裝備帶戰場上的強大威力。據《環球時報》指出，第14屆中國航展上，各種中小型無人機甚至是微型無人機、巡飛彈，已成為大部分參展企業的標準配備。特別是巡飛彈在俄烏衝突中一戰成名，它既能夠像無人機一樣在任務空域長時間巡航並執行多種任務，也能像制導炸彈乃至導彈那樣迅速抵近並精確打擊目標。

中國航展上展出大小和功能各異的各種自殺式無人機與巡飛彈，體型較大的WS-43巡飛彈全長超過3米，打擊距離達90公里，它能呼喚並導引火箭彈執行遠程打擊。（圖／環球網）

報導指出，俄烏戰爭初期烏軍失去制空權後，仍使用TB-2無人機搭載彈簧刀300和鳳凰幽靈巡飛彈，成功打擊俄軍山毛櫸防空導彈等目標；俄軍也使用天竺葵-2巡飛彈摧毀了烏軍多部裝甲車、雷達站和變電站等高價值目標。

這些戰績也影響航展的焦點，參展廠商推出了大小和功能各異的多種自殺式無人機與巡飛彈，其中體型較大的WS-43巡飛彈全長超過3米，滯空時間超過1小時，最遠打擊距離達90公里，它還具備呼喚與導引其他火箭彈執行遠程打擊的功能。

報導說，由中國兵器工業集團推出的SR-5遠程火箭炮系統，也被稱為「中國版海馬斯」，除了功能類似於俄烏戰場上的美國海馬斯之外，它還有個的特點就是能共用發射架發射飛龍-60巡飛彈，並讓巡飛彈引導火箭炮對數百公里外目標進行遠程精確打擊。

相比這些需要大型車輛才能發射的巡飛彈，中國航天科工集團推出的CM501XA巡飛彈要小巧得多，只需要吉普車等輕型車輛就可以運輸或發射，打擊距離超過70公里。操作者能用可見光或紅外線成像在複雜環境中選擇打擊目標。

此外，湖南兵器工業集團推出的YS101遊隼巡飛彈則是單兵攜帶的小型巡飛彈，有偵察型與攻擊型2款，它的滯空時間30分鐘，可掃瞄40公里內的目標，並配合其他裝備執行城市等特殊複雜環境下的作戰任務。

《環球時報》說，航展是外界瞭解中國軍工的窗口，同時也是中國自信自強的表現。能拿到珠海航展亮相的裝備，除了對外展示銷售，同時也能做到大規模生產外，還意味著這些裝備一般已經不是我們最先進的裝備了。所以面對美國不時的挑釁，中國也有充分的準備。