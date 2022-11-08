女星韋汝日前上節目《小姐不熙娣》時，爆料一位「形象蠻好」的藝人，卻讓化妝師避之唯恐不及，她還見到該藝人為了三明治裡有小黃瓜痛罵助理，雖然小S沒特別透露出該藝人的身分線索，但王思佳近日上節目時，主動提及此事，並大方認了「就是我」。

韋汝之前在《小姐不熙娣》談幕後工作人員辛酸時，提到一名「很可愛」、「形象蠻好」的藝人，有一次她在化妝時，剛好這名藝人走進來，沒想到整個化妝間瞬間安靜，本來大家都聊得很開心，她想自己應該差不多好了，就想起身換下一個人，結果化妝師跟她使眼色要她坐好，然後一直裝忙，其他化妝師也開始裝忙，都沒人要理那位藝人。

韋汝爆料化妝師都不想幫某藝人弄妝髮，所以裝忙。(圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube)

韋汝還加碼爆料該藝人為了小黃瓜當眾罵助理。(圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube)

她事後才知道化妝師中間都有個秘密，「就是假設今天遇到一個很難搞的藝人，他們不想要弄他的狀況之下，他們就會開始裝忙。」此外，該藝人助理有次買來早餐，但因為三明治裡有小黃瓜，她直接當眾大罵助理，「為什麼有小黃瓜？我不是跟你講我不要吃小黃瓜嗎？」助理本來幫她挑掉，但她仍不滿「挑掉有什麼用？還不是有那個味道！這樣我怎麼吃啊？」

對於該女星直接飆罵助理，韋汝坦言：「我就覺得超敢的」，認為她明明到攝影棚對藝人之間都和藹可親，但卻會對幕後工作人員這樣。不過當時小S並沒有透露出該女星的身分線索。

王思佳主動提小黃瓜事件。(圖／翻攝自小姐不熙娣YouTube)

不過王思佳近日上《小姐不熙娣》時，主動提及此事，大方表示「小黃瓜事件妳還記得嗎？那個人就是我」，這讓小S也震驚表示，既然她知道是自己，為何不趕快出來發篇長文？對此，王思佳直言「發長文叫對號入座，我在這邊叫，勇於承認」，讓小S都忍不住拍手表示佩服。