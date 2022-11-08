繼上次開箱鹽水的森林系親子館，台南市長黃偉哲今(8日)在臉書發文喊出：帶你看看七股的海洋療癒系的複合式兒童服務中心！這裡不僅是親子悠遊館，同時也是公托家園，有可愛的大象球池以及豐富的主題區，分別是0-2歲遊戲空間、爬行區、學步兒探索區、2-3歲探索遊戲空間，全都是特別為未滿4歲嬰幼兒量身打造友善空間，非常歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來。
「為什麼要強調複合式？因為這裡不僅是親子悠遊館，同時也是公托家園。」黃偉哲介紹館內空間：我們在一樓規劃一處可以招收12位0-2歲幼兒的公托家園，而二樓則是適合未滿4歲的小朋友來遊憩玩樂的親子館。
黃偉哲說，這裡有可愛的大象球池以及豐富的主題區，分別是0-2歲遊戲空間、爬行區、學步兒探索區、2-3歲探索遊戲空間，全都是特別為未滿4歲嬰幼兒量身打造友善空間，非常歡迎爸爸媽媽帶著小朋友一起來。
「我也跟市民朋友們報告，目前台南已有12座親子悠遊館以及12處公托家園」，黃偉哲強調，未來我們會持續廣設托育資源，讓台南是個好生好養親子友善城市。
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