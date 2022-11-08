25歲的花蓮阿美族青年曾聖光遠赴烏克蘭擔任志願軍，不料執行任務時因失血過多陣亡，消息一出震驚全台。而日前一名也在烏克蘭擔任志願軍的網友分享戰場實況，表示他近日執行的任務比過往還要激烈，雖不幸失去2根腳趾，但也完成了許多行動，直說：「我從來沒後悔來到這裡」。

Dcard網友「戰鬥在烏克蘭」7日發文表示，自己於9月中第二次回到烏克蘭作戰，而這次的行動比過往還要激烈，雖然任務內容無法透露，但已經成功完成許多項目，而每天都有傷亡發生，他自己也在3天前被砲彈震飛炸傷，失去了2根腳指頭。

原PO表示，這次會回到烏克蘭戰鬥，主要是受到昔日的戰友邀請，但沒想到，他才回到烏克蘭5天，這名戰友就不幸陣亡，另外還有一位他景仰的長官，也在3天前的行動中離開人世，原PO說：「我還算幸運，只是留了2根腳指頭在烏克蘭，那些勇士們卻把自己的性命留在這片土地上」。

文末原PO補充，自己的傷口狀況良好，雖然不太影響走路和跑步，但醫師建議康復後，最好不要回到前線作戰，他說：「我不是一個勇敢的人，被砲彈震飛炸傷時也是驚慌失措 ，但我從來沒後悔來到這裡」。而發文的主因，是希望能夠紀念戰友、排長，以及日前陣亡的阿美戰士曾聖光。

這則貼文曝光後，不少網友紛紛留言聲援，為這名在異鄉戰鬥的士兵加油打氣，「支持你為這世界打抱不平，勇敢的心，台灣永遠是你的家！想回家就回家」、「辛苦了！要平安回來」、「謝謝你的勇敢，就算我是男生也可能沒有那個勇氣」、「比起出張嘴的鍵盤聖戰士你厲害多了」。