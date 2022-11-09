去年全年營收站上151億元大關的光三越台南新天地週年慶，宣布自11月10日至12月4日止，線上線下的行銷網全面聯手出擊，除了祭出買千送百，以及各種贈品之外，針對首次申辦數位貴賓卡，有機會抽中百萬賓士汽車GLA180等，並打出兩大重點改裝、5大指標新櫃、6大社群話題等招攬術，企圖炒熱今年度台南百貨業界壓軸的較勁力道。

台南百貨業界繼新光中山店、南紡購物中心、大遠百，陸續登場週年慶大戰之後，壓軸登場是全台南，惟一擁有精品樓層的新光三越新天地，挾其今年前十個月累計營收已較去年成長10％的力道，今年週年慶營業額目標，期望繳交出比去年週年慶檔期43億元以上，更佳的成績單。

今年度的週年慶活動主力訴求包括，skm points超狂回饋、全館滿仟贈仟點、指定業種滿萬贈萬點，以及百大夢幻逸品線上扣點換等。

新光三越新天地表示，會員點數skm points今年首度加入週年慶行列，在年度強檔超有感回饋部分，包括全館累計滿5000送5000點、化妝品單筆滿2000送2000點、名品／大家電／法雅客／[i]Store單筆滿10000送5000點，首五日大升級skm pay獨享單筆滿10000送10000點！

新光三越新天地強調，該首次登場的會員點數skm points，既可折抵消費更可於新光三越APP免費兌換眾多夢幻逸品，放大你的點數價值！

同時，今(2022)週年慶全面提升更多元的購物享樂體驗，祭出制霸南台灣旗艦歐系家電／運動區NIKE 2.0、Adidas全新改裝、5大指標新櫃、6大社群話題快閃與西門廣場週週超強狂歡活動等。

此外，還標榜擁有全台最美的冬季盛事耶誕裝置「流金夢境．北歐雪國耶誕」驚艷亮相、號稱年度最盛大「第十二回日本商品展」2022週年慶一同重磅登場！