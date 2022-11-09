從事餐飲業界長達20多年的毛耀呈，在擁有串燒為主的「小方舟」、主力訴求小火鍋「毛房」、丼飯專門店的「毛丼」等三家餐廳之後，再斥資上千萬元，再登場標榜肉食控也臣服的亞洲蔬食「毛蔬」，企圖以四大堅持，攫獲非茹素的消費群。

毛耀呈坦言，受到疫情影響，確實在過去一年，業績有受到衝擊，但任何挑戰總會過去的，所以惟有堅持下去，才能有機會迎向更璀燦的明天。因此，「毛蔬」就這樣正式亮相了，與過去餐廳不同，是首次搶攻蔬食市場，也就是捨葷食，而賣蔬食為主的素食料理。

毛耀呈指出，過去的餐廳都是賣葷食為主，眼見不少供貨商由葷轉素，現在他的妻子也長期茹素，覺得身體變的更好，所以才發想開家有特色的蔬食餐廳，希望吸引更多目前仍以葷食為主的顧客群。

毛蔬的主要經營理念，是希望民眾每天有一餐是蔬食，一起為地球減碳、減輕身體負擔的飲食觀念。主廚團隊秉持品牌四大堅持，選用原型食物，不含人工或化學添加物；不油炸，減低對健康的危害；無麩質料理，避免敏感症狀；選購無農藥污染的蔬果食材，食用更安心。

毛耀呈指出，經過長時間的各種菜色研發，希望在每道料理上，發揮每個亞洲家庭最令人難忘的風味，且只為了滿足饕客舌尖上的味蕾，突破大眾對蔬食很無感的刻板印象，致力於讓肉食控認可的神奇美味，料理好吃到會讓人忘了，全部食材都沒有肉。

毛蔬主要菜品，包括蜜燒鱔、毛家紅燒牛肉麵、塔香脆腸等以肉為名的料理，期望翻轉饕客心中的蔬食印象。