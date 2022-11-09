裕隆日產汽車（2227）受惠於金雞母－轉投資大陸東風日產汽車貢獻，第三季獲利回神，單季稅後純益達9.34億元，EPS達3.03元，創近7季新高，累計前三季EPS達6.55元。

第四季在新改款Kicks領軍下，法人樂觀裕日車單季新車銷量將攀7,000輛高峰，突破先前缺車低潮，將激勵營業利益回溫；加上大陸進入年底車市旺季，東風日產單季業外收益貢獻估將優於前季下，法人看好裕日車第四季獲利將攀全年高峰，全年拚賺1股本。

裕日車8日舉行董事會，通過第三季財報，單季合併營收51.81億元，業外收益11.29億元，稅後純益9.33億元，EPS達3.11元。

累計前三季合併營收170.33億元，業外收益23.74億元，稅後純益19.66億元、年減11.56％，EPS為6.55元。

裕日車表示，第三季仍持續受到上海封控後導致的零件供應斷鏈問題衝擊，影響營收與營業利益表現，不過轉投資大陸東風日產業績隨對岸車市反彈，單季貢獻業外收益衝上12.33億元，不僅較去年同期的6.45億元倍增，更是2021年疫情大爆發以來單季新高，帶動裕日車第三季獲利回神。