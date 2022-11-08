中信兄弟今天以7比2擊敗樂天桃猿，系列賽取得3勝0敗「聽牌」優勢，隊長王威晨也在台灣大賽第3戰歸隊，首打席就敲出安打，對於二連霸只剩最後一哩路，他也向球迷喊話：「我們一定會拿到，我們非常團結，希望球迷可以等我們拿到的時候，跟我們分享這個快樂。」
王威晨在例行賽尾聲不慎拉傷左大腿，前段時間都是帶傷上陣，直到與味全龍的季後挑戰賽第2戰中，自覺身體已達到臨界點，不得已提前退場，接下來的第3戰及「台灣大賽」前2戰都未先發。
經過這段時間的積極治療，王威晨復原狀況神速，今天重回先發打線就有安打表現，他表示，針對黃子鵬的投球自己賽前就已擬定策略，也因為許久未比賽、提醒自己要更專注一點。
總冠軍賽前2戰因傷缺陣，王威晨坦言心情有些低落，但好在球隊都贏球，也讓他直呼3連勝很爽，「不然每天看自己受傷的傷口，心理都不太舒服，現在最重要的是趕快拿到第4勝。」
首打席敲安後又從二壘直奔回本壘得分，王威晨在跑壘時仍有些擔心，「希望不要再拉到，好在目前沒有什麼狀況，等一下再趕快去治療一下。」
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