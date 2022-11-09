達麗（6177）8日公告前三季合併財報，受惠全台新案陸續完工交屋，以及美國西雅圖售地案順利在第三季認列營收12.5億元及處分利益，使得前三季大豐收，累計前稅後淨利累計達13.22億元，超越去年同期刷新近八年最高紀錄；至於每股稅後盈餘，累計前三季達3.41元，改寫近五年同期新高。進入第四季，還有「達麗J12」將完工交屋，業績可望維持高檔。

達麗今天召開董事會，通過今年前三季合併財報。

達麗建設協理廖政雄今天表示，達麗美國子公司位於西雅圖的華盛頓州土地，7月初以12.5億元成功脫手，獲利了結，該土地面積762.07坪，預計處分獲利1,830萬美元（約合新台幣5.44億元），EPS貢獻度已認列在第三季合併財報，使得累計前三季營收和獲利雙雙衝高。

達麗今天董事會通過的前三季合併財報，累計營收達83.67億元，年增率達46.5％，營業毛利率27.7％，營業利益為15.86億元，年增92.2％，稅後純益達13.22億元，比去年同期大幅成長86.9％，也刷新近八年最高紀錄。

至於每股稅後盈餘，累計前三季達3.41元，大幅超越去年同期的1.82元，也改寫近五年同期新高。

其中總銷47.3億元的「達麗居山」、及15.5億元的「達麗漾CITY2」，及一部分的「達麗東京」餘屋銷售，為上半年貢獻業績主力；至於第三季，則為西雅圖售案；進入第四季，廖政雄表示，總銷16.5億元「達麗J12」將力拼年底交屋。

廖政雄表示，今年達麗完工量有三筆新案，包括「達麗居山」、「達麗漾CITY 2」及「達麗J12」，完工交屋量約80億元；累計自2022~2026年的未來五年，完工交屋量估計會達到750億元，業績成長動能無虞。