眾所矚目的美國期中選舉於當地時間8日登場，美國總統拜登（Joe Biden）與前總統川普（Donald J. Trump）分別為民主、共和兩黨衝刺、造勢。對此，前立委沈富雄在看完民調後大膽斷言，「美國的共和黨會拿下眾議院及參議院，會搞得拜登焦頭爛額」。

根據美國民調網站538推算，共和黨有54％機會贏得參議院的控制權，至於共和黨在眾議院勝出的機會就達到83％。沈富雄8日在網路節目《少康戰情室》中表示，根據各種民調加權平均的結果，目前的結論是，「共和黨會兩院都拿下，這個拿下之後會搗蛋，會搞得拜登焦頭爛額」，沈富雄也提及，「很多人現在會說，共和黨雙贏的話，台海會緊張」。

但沈富雄並不這麼認為，他直言「因為拜登比川普還狠，拜登表面上雖然沒有川普兇，但他對中國大陸的殺傷力很厲害」，沈富雄也認為，共和黨表面上「反中抗共」會做得很兇，但共和黨是生意人，哪裡有商機就往哪裡去，他比民主黨更聰明，「所以不用擔心，沒事的，看戲就好」。