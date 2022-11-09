印尼電商平台Blibli醞釀半年的首度公開發行（IPO）計畫終於在11月8日盛大登場，一舉募得7.99兆印尼幣（約5.1億美元），是今年以來印尼第二大IPO案。

Blibli以IPO價格每股450印尼幣上市，8日早盤股價上漲將近5％至472印尼幣，尾盤回到452印尼幣。

過去兩年疫情加速網路服務業績成長，促成多家印尼電商在過去一年內陸續上市。繼去年8月印尼電商Bukalapak IPO募資15億美元後，另一電商GoTo也在今年4月完成價值11億美元的IPO案。

2011年創業的Blibli是以銷售家用品及生活風格商品起家的電商平台，母公司PT Global Digital Niaga Tbk還經營旅遊訂票網站及連鎖超市。PT Global Digital Niaga Tbk募後金主也大有來頭，是印尼首富黃氏兄弟經營的針記集團（Djarum Group）。