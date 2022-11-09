大陸蘋果供應鏈業者、A股上市的耳機大廠歌爾股份8日晚間突然發布風險提示性公告稱，該公司近日收到境外某大客戶通知，暫停生產其一款智慧聲學整機產品，強調目前公司與該客戶的其他產品專案合作仍在正常開展。

綜合陸媒報導，儘管歌爾公告中沒有挑明具體客戶、產品的名稱，但據大陸業界傳聞，境外某大客戶就是指蘋果，智慧聲學整機產品則是AirPods耳機。此前市場曾有傳聞稱，由歌爾代工的蘋果耳機因良率不高，短期訂單被調整。

歌爾股份表示，預計這次業務變動預計影響公司2022年度營業收入不超過人民幣33億元，約占該公司2021年度經審計營收的4.2％，該事項對該公司經營業績的影響仍在評估中。

在歌爾發布公告後，陸媒快科技隨後指出，歌爾股份被指過去3年在獨家代工AirPods的期間，一直就良率問題造假，因此踩到蘋果紅線。法人圈則風傳，蘋果藉此對代工廠殺雞儆猴，以提升良率。但截至目前，蘋果方面尚未有任何說法。

截至8日收盤，歌爾股份收跌23.02元，跌3.8％，今年迄今股價已經累計重挫60％。