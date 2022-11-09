由於中美兩國科技戰持續升溫，兩岸情勢緊張，國際上擔心台灣若成戰場將影響半導體產能。經濟部長王美花8日表示，台灣晶圓產能佔全球比重約6成，若因外在因素而減少，對於全球半導體、科技將有嚴重影響。

經濟部長王美花8日接受電視專訪時指出，台灣經過40多年，才形成如此有效率及競爭力的半導體產業鏈，台灣與世界也在半導體上互相需要。王美花強調，半導體出口占台灣整體出口達34%，對於台灣經濟相當重要，對國安影響更重要，因此政府有更高層次的策略與想法，要讓台灣半導體能持續發展。

王美花強調，應該讓國際社會知道，確保台灣和平，讓台灣半導體等產業可以繼續成長，才是台灣對全球經濟最好的貢獻，否則將會是全球科技與經濟發展的大災難。王美花也分析，美國這次擴大對中國實施的晶片管制，大致可分為3面向，一為IC設計部分，其次，為先進製造設備，最後才是人員的限制。