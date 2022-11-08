新北市警方日前破獲「台版柬埔寨」詐騙集團，救出58名被虐者，追查發現3人不幸被虐死。今天網路瘋傳一段20秒影片，多名男女被迫擠在一個小房間內，還有人嘴巴被塞布條、眼睛被矇住，手段極其殘忍令人震驚，影片在PTT上掀起熱議，鄉民怒噴嫌犯這種綁法，根本是不打算給受害人留活路！

網路近日流傳一段20多人被關在在淡水新市鎮的某住家內，20多人全被銬手腳、蜷縮倒地，有人遭蒙眼、塞嘴，門外還有女子坐著，雙眼泛紅看似無助。（翻攝自臉書「爆料公社」）

從曝光的影片中可以看見，20多名被害人被關在僅5坪的空間內，手腳全遭銬住、蜷縮併排倒地，有人遭矇眼、塞嘴，還有女子坐著，雙眼泛紅看似無助，警方已證實地點為詐團的淡水據點；這起「台版柬埔寨」凌虐案，警方目前已在淡水、中壢救出58名被害人，另有3人被虐死，共23嫌落網，14人收押。

台灣柬埔寨綁人影片，鄉民驚呼「這綁法」根本不打算留活路！(翻攝論壇PTT)

影片被轉發到論壇「PTT」上，引發鄉民群情激憤，「誰管你選舉誰當選啊，現在變成台灣EE園區了，台灣根本就柬埔寨化啊，詐騙集團可以綁這麼多人，你一個政府什麼事都沒改善只會選舉，有夠誇張！」。

更有網友指出，「這種綁法是什麼意思，至少柬埔寨是把你抓起來看能不能賺更多的錢，所以其實你還是有些許自由的空間，但影片中這種綁法，有點像是綠鬣蜥的綁法，比較像是綁架， 沒有要給你任何脫逃的機會，說白話一點就是利用完等死而已，如果這件事再拖個半年，感覺影片中的人會少更多…」。

其餘網友也紛紛議論，「這樣關一個月，坐牢都比他空間大」、「一個月死三個，兩個月你看會死幾個…」、「柬埔寨都沒這麼非人待遇吧」、「柬埔寨的還能求救，台灣的似乎無法求救」、「好扯！真的是發生在台灣嗎？？？？」。