高雄市大寮區88橋下8日凌晨爆發槍擊案，造成2傷，國民黨高雄市長候選人柯志恩表示，高雄槍枝氾濫問題嚴重，民眾對於槍枝氾濫問題有疑慮，市府有必要解除疑慮。對此，在抓到5名嫌犯後，高雄市警察局長林炎田也在記者會強調高雄槍擊傷人案案件數少，並說「期盼相關候選人針對個案案件發生，不要抹滅基層同仁維護治安辛勞貢獻」。

大寮區台88下爆發槍擊案，涉案3輛車犯案後隨即逃離現場，柯志恩被問及槍擊案，認為槍枝氾濫問題一向是高雄被大家所詬病，基層員警非常的辛苦，也努力想要破案，但關於高雄槍枝氾濫的問題，是民眾對治安的疑慮，她說：「我想市府應該有機會的話，應該試圖來解除大家對這方面的疑慮。」

由於案發後嫌犯逃逸無蹤，導致案情陷入膠著，高雄市警察局長林炎田8日一整天坐鎮大寮派出所指揮，歷經14小時後終於逮到涉案5人，林炎田也親自主持記者會，除了先說明案情，接著他強調：「高雄市今年發生3件槍擊傷人事件，是6都最低，也是高雄市近年來新低數據。我們秉持強勢執法、捍衛治安決心，確保選前淨化治安、查賄制暴工作」，隨後也意有所指表示：「也期盼相關候選人針對個案案件發生，不要抹滅基層同仁維護治安辛勞貢獻，並特別強調高雄市有信心、決心更有能力，針對不法案件迅速偵破查緝到案。」