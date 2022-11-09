彰化縣和美鎮彰美路五段一整排防撞桿3度遭撞歪，民眾笑稱「駕照用雞腿換的嗎」。

今年8月底彰化縣和美鎮彰美路五段上20根防撞桿，才遭廂型車逆向中線撞歪，昨(7)日又遭客運撞歪，僅剩17根，整排防撞桿傷痕累累，附近民眾開玩笑表示「駕照是拿雞腿換的嗎？」，另外，還有網友Kuso監視器影片後製，配上《超級瑪利歐兄弟》的音效，像是在吃金幣笑歪其他網友；對此，客運公司則表示因為駕駛閃避小狗不慎輾過，願意依價賠償。

彰化縣和美鎮彰美路五段上的防撞桿，8月底才遭1輛廂型逆向在中線，掃過整排防撞桿，豈料，防撞桿才剛整理好3個月後，昨(7)日又被1輛客運撞歪，20根防撞桿僅剩17根，整排防撞桿沒有1根完好，全傷痕累累，名符其實成為「最衰防撞桿」；附近民眾指出防撞桿已經被撞過3次，並開玩笑表示「駕照是拿雞腿換的」。

對此，員林客運課長謝世杰表示，客運駕駛因為要閃避小狗，所以不慎撞到防撞桿，客運公司已經和公所協商，願意依價賠償。

另外，還有網友Kuso影片，將路口監視器畫面配上電玩《超級瑪利歐兄弟》的配樂，與「噹-噹-噹-噹」的音效，網友笑稱這是「瑪利歐吃金幣嗎？」，還有網友認為這麼大條的馬路，偏偏輾整排防撞桿，車子到底是怎麼開的。