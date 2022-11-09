【命運好好玩】貴人相助財氣十足好命格！何篤霖險遭霸凌應曉薇出手相救！瓊瑤女星趙永馨現況震撼全場！那些年的玉女明星！轉換跑道活出自我！2022.11.7 (應曉薇、趙永馨) （影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

女星趙永馨（前藝名趙詠馨）當年拍《幾度夕陽紅》、《煙雨濛濛》、《庭院深深》等瓊瑤劇走紅，余翠珊一角更是深植人心。淡出螢光幕許久的她，近日罕現身節目，承認老了沒辦法長期拍戲，在丈夫的支持下斜槓當泡茶師、茶館老闆，更攻讀碩士。

趙永馨最近上節目《命運好好玩》，透露50歲那年母親過世，頓時失去人生目標，不知道下一步該何去何從。在一次偶然的機會，她重返校園念書，取得台藝大廣電系的文憑後，現在繼續攻讀電影系碩班，轉到幕後製作網路影片，還經營茶館傳授相關知識與文化，堪稱動靜皆宜。

趙永馨坦言丈夫一直支持著她，「因為他知道這是我一個興趣，你說我們老了能做什麼，我又不能一直拍戲，然後兩隻手又沒有力」所以趙永馨漸漸淡出螢光幕，除了重回校園進修，還考取2張泡茶師證照，並專精生命靈數，希望能藉由自己的力量，幫助到其他人。

由於夫妻倆曾吵到揚言分手，主持人何篤霖好奇現在的婚姻關係？趙永馨的回應頗耐人尋味，「唉唷，吵架一定會有的，誰不吵架？至於有沒有分手，目前沒有嘛。」接著，趙永馨感謝老公的包容，一直力挺她做有興趣的事情，連茶館裡的所有裝潢都義不容辭，備感窩心。