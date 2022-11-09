「第57屆電視金鐘獎」戲劇類主題歌曲原由《良辰吉時》的歌曲〈I Promise〉獲獎隨後卻爆出資格爭議，文化部日前宣布取消〈I Promise〉獲獎資格，改由姚小民、琳誼合作《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉奪獎，8日補辦頒獎儀式。被問及會打給〈I Promise〉製作人許常德？姚小民笑說，「再過一陣子吧」。

姚小民自認過去曾擔任評審，知道得獎也是要講運氣的，能入圍都很困難，開心表示，今年得獎運特別好，除了獲得金鐘獎戲劇類主題歌曲獎，日前也在金音獎拿下獎項，「完全無法說出這種喜悅」，更自虧，「難得詞窮，不知該如何形容心情。」琳誼則是剛起床時打開手機嚇一跳。

至於獎金要如何使用？姚小民說想要買機票帶小朋友去玩，國外或花東可以，琳誼則笑說自己是吃貨，只想吃好吃的，而且老闆答應要請她吃五次燒肉。

在現場由原典禮頒獎人侯志堅、孫盛希頒發給《俗女養成記2》插曲〈蚵仔麵線〉的作詞作曲姚小民、演唱人琳誼。該作品的獲獎理由為，「歌詞與旋律以及主唱的音色、簡單的編曲，正是女主角在戲中的心理變化。」