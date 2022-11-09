《神人之家》導演盧盈良8日受訪暢聊拍攝秘辛。（傳影提供）

拿下今年台北電影獎百萬首獎的紀錄片《神人之家》，又入圍本屆金馬最佳紀錄片，導演盧盈良8日接受媒體聯訪，他提到一開始只是一個以家庭影像紀錄的起心動念，單純紀錄生活日常，只是想要梳理自己對於父親的不諒解，「其實之前父親造成的傷害對自己影響頗大，但是卻也促成了之後離家和成為影像工作者的契機。」《神人之家》可以說是他所有家庭錄像的精華版，當初並沒有想到會成為一部紀錄片被發表和發行。

該片以爸爸的喪禮當作結尾，盧盈良說：「在爸爸罹癌之前本來就要停止拍攝了，後來知道爸爸剩下的時間不多，就跟團隊商量是否可以繼續拍，因為自己也想要知道這樣的生病是否會改變爸爸的行為？自己會不會有一些改變？家人是否對於爸爸態度改變？」並坦言其實很希望爸爸趕快過世，「他的醫藥費很沉重，一個月要4、5萬，我們沒辦法負擔，另外可能離開對我爸來說也是一種解脫，他就不用那麼痛苦，也不用一直被家人厭惡。」

盧盈良表示，爸爸過世後確實對其生前的所作所為有了不同想法，提到爸爸什麼賭博樣樣精通，四色牌、天九、麻將、十三支、撿紅點都會，甚至還會利用他的名字去簽賭賽鴿：「我那時候的名字在嘉義很有名，因為常常賽鴿贏錢，我爸說那是神明的指示，不過他贏錢之後又會把賺的錢拿去賭別的，一樣輸光光。」也沒想到在哥哥會通靈之後，讓爸爸更沈淪在賭博之中。這樣的際遇確實是讓許多外人無法想像，往好處想卻也造就了這部電影的誕生，盧盈良感嘆世事的無常與無法掌握。

盧盈良透露，當時在北影拿獎後，除了拿了20萬給工作人員，剩下的都投入到電影發行，自己分文不留，不過媽媽非常開心，因為他小時候常被人家當作「垃圾小孩」，將來肯定沒出息，沒想到現在會拍片拿獎。他表示，自己小時候念放牛班，不是打人就是被打，他雖然會適時出拳保護自己，但並沒有因此越界重傷人，盧盈良指出，當時毒品剛盛行，班上同學上課時就在教室後方吸毒，「那時候安非他命剛出來，老師也不敢管，就放任同學吸毒，我們的環境真的滿恐怖的。」

談到入圍金馬最佳紀錄片與剪輯，盧盈良坦言自己當時正在寫劇本，得知剪輯入圍後非常感動：「我很開心因為他真的很辛苦，剪接真的沒話獎，很希望他的辛苦能夠被看到。」並透露，自己的新劇本聚焦在原住民的性別少數，本來是打算發展成紀錄片，但現在會以劇情片形式來進行，他笑說：「我這輩子最幸福的事，就是可以一直做我喜歡做的事，我沒有什麼心願，但每部片都有想要挑戰的東西，我就是試著走完它。」

《神人之家》將於本月25日上映。

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