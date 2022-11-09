民進黨高雄市長陳其邁力拚連任，近日部分行程與國民黨對手柯志恩重疊，柯昨酸「反正我走哪裡，他就會跟著到哪裡」。陳其邁今被問及此事時，出現複雜情緒轉折，先是苦笑回「謝謝」，接著又板起臉冷回「妳自己看行程就知道」。柯志恩今也回嗆「我幹嘛看他行程」，兩人唇槍舌戰，誰也不讓誰。

柯志恩上周才與新北市長侯友宜到天天新黃昏市場拜票，前天下午陳其邁這次選戰首場市場行程也選在此，而昨早陳其邁又到柯志恩10月初也曾走過的三和市場拜票，兩人被解讀為「英雄所見略同」。

媒體今早在陳其邁站路口催票時，問及他的看法，他先是苦笑直說「謝謝」，媒體繼續追問行程是否為幕僚安排？還是大家其實跑的點都差不多？陳其邁嚴肅板起臉冷回，「妳自己看行程就知道」。

對此，柯志恩今到金獅湖市場掃街時再反嗆，「我幹嘛看他的行程，他的行程也沒有給我看到」，只是大家可以看得出來、去做比對，像是去天天新黃昏市場、苓雅區的市場等行程都是。

不過，柯志恩也強調，市場是屬於所有高雄市民的，誰要去都是非常歡迎，只要能夠讓這些市場攤販過上更好的日子，是任何候選人樂意見到的。